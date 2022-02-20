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Hatay’da 11 aracın lastiklerini patlatan 3 şüpheli yakalandı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde park halindeki 11 aracın lastiklerinin kesici aletle patlatılmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 20.02.2022, 12:31
Hatay’ın İskenderun ilçesinde park halindeki 11 aracın lastiklerinin kesici aletle patlatılmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi’nde önceki gün gece saatlerinde park halindeki 11 aracın lastiğini patlatan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarından zanlıların eşkalini belirleyen polis, Y.K., M.K. ve K.T.’yi gözaltına aldı.