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Hatay’da 10 ton kaçak içki ele geçirildi

Hatay’da bir ikamette yapılan aramada, 10 ton kaçak içki ele geçirildi.

Asayiş 02.06.2022, 11:35
Hatay’da 10 ton kaçak içki ele geçirildi

Hatay’da bir ikamette yapılan aramada, 10 ton kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince sahte, kaçak alkol kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda Samandağ ilçesine bağlı Kurtderesi Mahallesinde bulunan bir ikamette arama yapıldı. Aramada 10 ton 600 kilogram kaçak içki ele geçirildi.

Evin sahibi F.Y. hakkında adli işlem yapıldı.

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