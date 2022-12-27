Hatay’da 1 ton sahte alkol ele geçirildi

Hatay’da jandarma ekipleri tarafından bir işyerine yapılan baskında 1 ton sahte alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından merkez ilçe Antakya’ya Büyükdalyan Mahallesi’nde bir adres belirlendi. Adrese Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve JASAT operasyon yaptı. Operasyonda şüpheli A.G. gözaltına alınırken iş yerinde yapılan aramada toplam 1 ton sahte alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.G. hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.