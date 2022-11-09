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Hatay’da 1 ton 672 kilogram kaçak içki ele geçirildi
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da dört farklı adrese yapılan operasyonda 1 ton 672 kilogram el yapımı içki ele geçirildi.
Asayiş 09.11.2022, 09:16
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da dört farklı adrese yapılan operasyonda 1 ton 672 kilogram el yapımı içki ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri sahte/kaçak alkollü içki imalatının veya satışının deşifre edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Antakya’da bulunan dört ikamette yapılan aramada 1 ton 672 kilogram el yapımı içki ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak M.D., A.Y., A.A., R.M., ve R.N. hakkında adli işlem yapıldı.