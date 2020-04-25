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Hatay’a şehit ateşi düştü

ŞIRNAK’TA GÜVENLİK GÜÇLERİ İLE PKK’LI TERÖRİSTLER ARASINDA ÇIKAN ÇATIŞMADA 12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİRKEN 1 ASKER ŞEHİT OLDU, 3 ASKER DE YARALANDI. ŞEHİT ER AHMET İNCE'NİN HATAY'IN KIRIKHAN İLÇESİNDE YAŞAYAN AİLESİNE ŞEHADET HABERİ VERİLİRKEN EVE DEV TÜRK BAYRAĞI ASILDI.

Hatay’a şehit ateşi düştü

ŞIRNAK’TA GÜVENLİK GÜÇLERİ İLE PKK’LI TERÖRİSTLER ARASINDA ÇIKAN ÇATIŞMADA 12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİRKEN 1 ASKER ŞEHİT OLDU, 3 ASKER DE YARALANDI. ŞEHİT ER AHMET İNCE'NİN HATAY'IN KIRIKHAN İLÇESİNDE YAŞAYAN AİLESİNE ŞEHADET HABERİ VERİLİRKEN EVE DEV TÜRK BAYRAĞI ASILDI.

25 Nisan 2020 Cumartesi 12:37
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Hatay’a şehit ateşi düştü

Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgesine teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu şehit olan Er Ahmet İnce’nin Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verilirken eve dev Türk bayrağı asıldı.

Bekar olduğu öğrenilen 28 yaşındaki şehidin, 5 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilirken, cenazesinin ise pazar günü Kırıkhan ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Şehidin babası Ali İnce’nin cuma günü komşusu ile tartıştığı sırada yaralandığı ve oğlunun şehit haberini de tedavi gördüğü Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesinde aldığı öğrenildi.

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