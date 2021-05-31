Hatay, Van, Hakkari ve Iğdır hudut hatlarında 55 kilo uyuşturucu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartalları tarafından Hatay, Van, Hakkari ve Iğdır hudut hatlarında 55 kilo 471 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sınır hatlarında görev yapan Mehmetçik tarafından kaçakçılara geçit verilmediği kaydedildi. Hatay, Van, Hakkari ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, 55 kilo 471 gram uyuşturucu madde, 14 bin 775 paket sigara, 31 kilo 988 gram gümüş ve 239 kilo gram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildiği vurgulandı.