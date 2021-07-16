banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Merkel'in zor anları!
Merkel'in zor anları!
İstanbul'da emlak vergisine büyük zam! Fiyatlar uçtu
İstanbul'da emlak vergisine büyük zam! Fiyatlar uçtu
Oğuzhan Uğur'un paylaşımı rekor kırdı!
Oğuzhan Uğur'un paylaşımı rekor kırdı!
Şahika Ercümen'den Rekor Dalış!
Şahika Ercümen'den Rekor Dalış!

Hatay Valisi Doğan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Hatay’ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangınında Vali Rahmi Doğan bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Doğan, cep telefonuyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi arayarak son durum hakkında bilgi verdi.

Asayiş 16.07.2021, 02:56
Hatay Valisi Doğan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
banner502

Hatay’ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangınında Vali Rahmi Doğan bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Doğan, cep telefonuyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi arayarak son durum hakkında bilgi verdi.

Hatay’ın Hassa ilçesi Amanos Dağları’nda birbirine yakın iki bölgede yangın çıktı. Yangın bölgesine gelen itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Hassa ilçesine bağlı Akbez Gazel Uşağı Mahallesi’nde yangında bölgesine Vali Rahmi Doğan geldi. Doğan, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Ardından Vali Doğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi cep telefonuyla arayarak son durum hakkında bilgi verdi.
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
banner501