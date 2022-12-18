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Hatay Valisi Doğan: "Kurumlarımıza olumsuz bir durum intikal etmemiştir"
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin olumsuz bir durumun bildirilmediğini açıkladı.
Asayiş 18.12.2022, 22:20
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin olumsuz bir durumun bildirilmediğini açıkladı.
Vali Rahmi Doğan yaptığı açıklamada, "İlimizde 21.13’de meydana gelen depremde şu ana kadar kurumlarımıza olumsuz bir durum intikal etmemiştir. Tüm birimlerimizle alan taraması yapıyoruz. Hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.