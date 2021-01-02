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Hatay Valiliği'nden Cinderes'teki patlamayla ilgili açıklama
Hatay Valiliği, Suriye'nin Afrin ilçesine bağlı Cinderes’te meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 10 sivilin yaralandığını açıkladı.
Asayiş 02.01.2021, 19:03
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Hatay Valiliği'nden Cinderes'te meydana gelen patlamayla ilgili yapılan açıklamada, “2 Ocak 2021 günü saat 16.05 sıralarında ZDH bölgesinde bulunan Cinderes ilçe merkezinde plakası ve sahibi belirlenemeyen araçta meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 10 sivil vatandaş (2 kadın, 1 erkek ağır yaralı) yaralanmıştır. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır” denildi.
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