Hatay Haraparası Mahallesi’nde yıkılan binada arama kurtarma çalışması yürütülüyor

Hatay’da Haraparası Mahallesi’nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Enkaz altında 1 kişi olduğu düşünülüyor.

Hatay’da saat 20.04’te yaşanan 6.4’lük depremde Haraparası Mahallesi Sanayi Caddesi’nde bulunan hasarlı bir bina yıkıldı. Yıkılan binada soba yandığı için içeride bir kişinin olabileceğini değerlendiren ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Yanan soba nedeniyle enkazda çıkan küçük çapta yangın ise kısa sürede söndürüldü.