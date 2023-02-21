Hatay depreminden tedirgin olan vatandaşlar için bölgeye 6 bin çadır gönderildi

Hatay’ın Defne ilçesi merkezli meydana gelen 6,4 ve Samandağ ilçesindeki 5,8’lik depremden dolayı tedirgin olan vatandaşlar için gece boyunca 6 bin çadır bölgeye gönderildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, son depremden dolayı tedirgin olan vatandaşlar için gece boyunca 6 bin çadırın bölgeye gönderildiği belirtilerek, çadır sevkiyatının gün boyunca hava ve karayolu ile devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, 18’i ağır 294 kişinin, sağlık birimlerince çevredeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı, 6 kişinin ise hayatını kaybettiği kaydedildi.