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Hatay'daki yangın etkisini artırdı

Hatay'daki çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle tekrar şiddetlendi. Bakan Pakdemirli'nin de takipte bulunduğu noktada yükselen alevler sonrası Azganlık Mahallesi kısmen boşaltıldı.

Asayiş 27.10.2020, 22:27 27.10.2020, 22:30
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Hatay'daki yangın etkisini artırdı

Hatay'daki çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle tekrar şiddetlendi. Bakan Pakdemirli'nin de takipte bulunduğu noktada yükselen alevler sonrası Azganlık Mahallesi kısmen boşaltıldı.

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