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Hatay'da yanan alanlar havadan görüntülendi! Yürek yakan görüntü

Hatay'daki orman yangını sonrası yanan alanlardaki alevlerden kaçamayan hayvanlar telef oldu. Yürek burkan görüntülerin oluştuğu yangında çok sayıda kaplumbağa, kertenkele, arı ve karınca telef oldu.

Asayiş 28.10.2020, 12:26 28.10.2020, 12:28
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Hatay'da yanan alanlar havadan görüntülendi! Yürek yakan görüntü

Hatay'ın İskenderun ilçesi Sarıseki mevkinde çıkan ve rüzgarında etkisiyle hızla yayılan yangın kontrol altına alındı. Yangının başladığı Sarıseki mevkisinde yapılan incelemelerde ise yangının büyüklüğü ortaya çıktı. Hektarlarca alanın yandığı, evlere kadar ulaşan yangında çok sayıda hayvanda telef oldu. Yürek burkan görüntülerde alevlerden kaçamayan çok sayıda kaplumbağa ile birlikte kertenkele, arı ve karıncalar da telef oldu.

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