Son Dakika
Hatalı sollama yaptı, taklalar attı: 2 yaralı
ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE HATALI SOLLAMA YAPAN ARAÇ TAKLALAR ATARAK DURABİLDİ. MEYDANA GELEN KAZADA 1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 03.08.2020, 20:06
8
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde hatalı sollama yapan araç taklalar attı, kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Perşembe beldesi Koramanlar köyünde meydana geldi. Hakan K. hakimiyetindeki 67 ANN 719 plakalı araç karşı taraftan gelen aracı fark edemeyip öndeki aracı sollamaya kalkınca kontrolden çıkıp taklalar attı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Perşembe itfaiyesinden de yardım istendi. Araçtan Hakan K. ve arkadaşı Atakan A. sağlık ekipleri tarafından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hakan K.’nın durumu ciddiyetini koruduğu Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili olarak jandarma soruşturma başlattı.
21°
az bulutlu
Namaz Vakti 04 Ağustos 2020
|İmsak
|04:12
|Güneş
|05:55
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:09
|Akşam
|20:26
|Yatsı
|22:01
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25