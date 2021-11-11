Hatalı sollama yapan kuryenin otomobille çarpışması kamerada

Sarıyer’de teslimatını yetiştirmek için hızla giderek hatalı sollama yapan kurye ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kurye yola savrulurken yaşanan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Sarıyer Maden Mahallesi’nde 9 Kasım Salı günü meydana geldi. İddiaya göre, özel bir şirkette moto kuryelik yapan şahıs, teslimatını yetiştirmek için trafikte hızla ilerleyerek hatalı sollama yaptı. Bir marketin otoparkından yola doğru çıkan otomobil ile motokurye kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kuryenin durumu iyi olduğu öğrenilirken o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kameraya yansıyan görüntülerde moto kuryenin hatalı sollama yaparak hızla ilerlediği görülüyor. Bu sırada yola çımaya çalışan otomobil ile motosikletlinin kafa kafaya çarptığı görülüyor.