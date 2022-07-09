Hatalı sollama kaza getirdi, 2 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada

Eskişehir’de hatalı sollama nedeniyle 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zafer Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi’nde meydana geldi. Ara sokaktan çıkarak sola dönen bir otomobille hatalı sollama yaparak ters şeritten ilerleyen bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Ardından yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, sağlık personellerinin yaralılara müdahale anlarını ise vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.