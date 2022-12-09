Hatalı park nedeniyle İETT otobüs şoförü ilerleyemeyince trafik yoğunluğu oluştu

Arnavutköy’de bir İETT otobüsü, cadde kesişimine hatalı şekilde park eden bir otomobil nedeniyle dönüş yapamayınca hatalı park eden araç, İETT otobüsü ile kaldırım arasına sıkıştı. Onlarca vatandaş yolun açılması için sıkışan otomobili kurtarmaya çalışırken yaşanan olay nedeni ile kilometrelerce uzunluğunda trafik oluştu. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi Necip Fazıl Caddesi ve Ayşıl Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil sokak ile cadde kesişimine hatalı şekilde park edilince İETT otobüsü dönüş yapamadı. Yolcuların tepkisi üzerine dönüş yapmaya çalışan şoför park halindeki aracı kaldırım ile otobüs arasına sıkıştırdı. Yaşanan kaza nedeni ile cadde de uzun araç kuyruğu oluşurken evlerine gitmeye çalışan onlarca vatandaş sıkışan otomobili kurtarmak için seferber oldu. Yaşananlar cep telefonu kameraları ile anbean görüntülendi.