Hatalı duran otomobilden inen yolcuya, makas atan otomobil çarptı

Bursa’da en sağ şeritte hatalı duran otomobil nedeniyle arkasında seyreden bir otomobil yavaşladı. O sırada makas atan üçüncü bir araç, önündeki otomobile ve hatalı duran otomobilden inen yolcuya çarptı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, yolcu indiren 77 AAR 660 plakalı otomobil en sağ şeritte durdu. Arkasından seyreden Furkan A. idaresindeki 16 AJN 254 plakalı otomobil, yavaşlayarak durdu. İsmail R. idaresindeki 16 ALC 122 plakalı otomobil ise makas atarak en sol şeritten en sağ şeride geçerek önce Furkan A.’nın otomobiline, daha sonra Muhammet Ç.’ye çarparak yaraladı.

Yerde kanlar içerisinde kalan Muhammet Ç., olay yerine çağrılan ambulans ile ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

En sağ şeritte yolcu indiren otomobil nedeniyle duran ve kaza nedeniyle en mağdur olan kişi olduğunu belirten Furkan A., "En sağ şeritte hatalı duran ve bir de yolcu indiren araç nedeniyle ben de mecburen durdum. Sonra bir fren sesi geldi sonra bir araç bana vurdu daha sonra diğer önde hatalı duran araçtan inen yolcuya vurdu. Sonra kaldırımının üzerinde araç zor durabildi. Hemen polis ve ambulansı çağırdık. Yaralının hayati tehlikesi yok, vücudunda kırıkları olduğunu öğrendik" dedi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.