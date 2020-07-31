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Hatalı dönüş kazayı beraberinde getirdi
D-655 DÜZCE-AKÇAKOCA KARAYOLU’NDA MEDYANA GELEN KAZA BU KADAR KURAL TANIMAZLIKTA OLMAZ DEDİRTTİ. YOLUN EN SAĞINDAN KAVŞAĞA GİRMEYE ÇALIŞAN SORUMSUZ SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU
Asayiş 31.07.2020, 19:40
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655 Düzce-Akçakoca karayolunda hatalı dönüş yapan sürücünün neden olduğu kazada 5 araç birbirine girdi. Kaza anı güvenlik kameralarını yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, D-655 Düzce-Akçakoca Karayolu Beyciler Kavşağı’nda meydana geldi. Karayoluna yan yoldan giren sürücü, ışıklı kavşaktan dönmesi gerekirken yola çıktı. Sürücü, daha sonra en sağ şeritten en sol şeride geçerek kavşağa girmek isteyen araca çarpmamak için yol ortasında fren yaparak durdu. Bu esnada ise arkadan gelen otomobiller yolun ortasında duran otomobile çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 5 otomobil hasar gördü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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