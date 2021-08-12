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Hastayla doktor tartıştı, doktor kafasından yaralandı

Sivas’ta doktor ile hasta arasında çıkan tartışmada doktor kafasından yaralandı.

Asayiş 12.08.2021, 13:22
Hastayla doktor tartıştı, doktor kafasından yaralandı

Sivas’ta doktor ile hasta arasında çıkan tartışmada doktor kafasından yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas Devlet Hastanesinde meydana geldi. Göğüs Hastalıkları Uzman Doktor Serhat Otugüzel ile hasta A.T.B. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında çıkan arbedede kapının çarpması sonucu doktor Otugüzel kafasından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hasta ekiplerce ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Aynı hastanede tedavi olan doktorun kafasına dikiş atıldığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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