Hastasından ameliyat parası istediği öne sürülen doktora gözaltı

Bursa’da ameliyat olacak bir hastasından 15 bin lira para istediği öne sürülen Kap Damar Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor polis tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi’nde görevli Profesör Doktor T.T.; iddiaya göre bir hastasından ameliyat için 15 bin TL istedi. Hastanın polise şikayeti üzerine ekipler hastanede görevli doktora suç üstü yaptılar.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan doktor ifadesi alınmak üzere Emniyete götürüldü.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.