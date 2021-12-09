banner528

banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Kripto para borsası Bitrota’nın sahibi tutuklandı
Kripto para borsası Bitrota’nın sahibi tutuklandı
Okocha yeniden Kadıköy’de
Okocha yeniden Kadıköy’de
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorine zam

Hastanın kafasında malzeme unutan doktora 6 yıl hapis istemi

Gaziantep’te beyin ameliyatı esnasında hastanın kafasının içinde tıbbi malzeme unutarak hastanın ölümüne neden olan doktor hakkında iddianame hazırlandı. Adli Tıp Kurumu doktorun hatalı olduğu yönünde rapor hazırlarken avukat Mehmet Alıcı, bu dosyadan emsal bir karar çıkabileceğini söyledi.

Asayiş 09.12.2021, 23:02
Hastanın kafasında malzeme unutan doktora 6 yıl hapis istemi

Gaziantep’te beyin ameliyatı esnasında hastanın kafasının içinde tıbbi malzeme unutarak hastanın ölümüne neden olan doktor hakkında iddianame hazırlandı. Adli Tıp Kurumu doktorun hatalı olduğu yönünde rapor hazırlarken avukat Mehmet Alıcı, bu dosyadan emsal bir karar çıkabileceğini söyledi.

Gaziantep’te 3 yıl önce beyin kanaması geçiren İsmail Fıstıkçı (67), Özel DEVA Hastanesi’nde ameliyata alındı. Ameliyat esnasında kan tahliyesi yapması için takılan diren borusu Fıstıkçı’nın, kafasının içinde unutuldu. 2 gün sonra hastaneden taburcu olan Fıstıkçı, birkaç gün sonra fenalaşarak başka bir hastanede yoğun bakıma alındı. Bir hafta kaldığı yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybeden Fıstıkçı’nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, ameliyatı yapan doktor Lokman B. hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

“Drenin orada bırakılması tıbbi hata”

İddianamede Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun Fıstıkçı’nın ölümüne ilişkin hazırladığı rapora da yer verildi. Ameliyatın takip notlarında dren takibinin kayıtlı olmadığı belirtilen raporda, “Fıstıkçı’nın kaldırıldığı hastanede yara yerinin debride edildiği, yara yerinden dren ucu ile uyumlu yabancı cisim eksize edildiğinin kayıtlı olduğu, ameliyat sırasında kanama lojuna ve cilt altına konulan drenin ucunun orada bırakılmasının tıbbi hata olduğu, ameliyatı yapan doktor Lokman B.’nin uygulamalarının tıp kurallarına uygun olmadığı mütalaa olunur” ifadeleri kullanıldı.

Doktor Lokman B.’nin maktule yapmış olduğu cerrahi işlemde tıbbi eksiklikler bulunduğu ve maktulün bu müdahaleye bağlı olarak gelişen komplikasyonlar neticesinde öldüğü iddianamede aktarılırken doktorun mesleğinin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı belirtildi.

Doktor ATK raporuna itiraz etti

İddianame Gaziantep 7 Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken sanık Doktor Lokman B.’nin yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasında savunma yapan Lokman B., ATK’nin hazırladığı rapora itiraz etti. ATK’nin dren ucu kaldığı tespitinin mümkün olmadığını ileri süren Lokman B., “Hastaya konulan menenjit tanısı yanlıştır. Hastanın ölümü sirozdan kaynaklıdır. Beraatımı talep ederim” dedi.

“Suçun vasfı değişmeli, suç kasten adam öldürmedir”

Fıstıkçı ailesinin avukatı ise Mehmet Alıcı ise dosyaya ilişkin yaptığı değerlendirmede müteveffa İsmail Fıstıkçı’nın Gaziantep Özel DEVA Hastanesi’nde girdiği ameliyatta beyninde tıbbi bir malzemenin unutulması sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, “Soruşturmanın tamamlanmasının ardından ameliyata giren doktor hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan iddianame hazırlandı. Doktor Asliye Ceza Mahkemesi’ne yargılanmaya başlandı. Biz yaşanan olayı uzman bir doktorun gerçekleştirmesinden ötürü kast ile adam öldürme suçunun gerçekleştiği kanaatindeyiz. Suç vasfının değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Doktorun savunması suçtan kurtulmaya yönelik beyanlardı. Biz asliye ceza mahkemesi tarafından görevsizlik kararı verilerek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini istiyoruz. Bu dosyadan emsal bir karar çıkabilir. Ben bir vatandaş olarak sağlıkçılardan bu hususlarda çok dikkatli olmalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8