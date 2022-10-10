Hastaneye gitmek için izin alan zihinsel engelli genç, sulama kanalında boğuldu

Batman’da sulama kanalına düşen zihinsel engelli öğrencinin cansız bedeni çıkartıldı.

Alınan bilgilere göre, zihinsel engelli kaynaştırma öğrencisi 16 yaşındaki Muhammed Demir Batman’ın Aydınkonak Mahallesinden geçen sulama kanalına düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerinde AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu gencin cansız bedeni kanaldan çıkartıldı. Demir’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, iddiaya göre, Demir’in velisinin bilgisi dahilinde hastane randevusuna gitmek için okuduğu Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Lisesi’nden izin aldığı belirtildi.