Hastaneye giderken sisli yolda kaza yaptılar: 2 yaralı

Bolu’da, sisin etkili olduğu D100 Karayolu’nda 2 otomobilin çarpışması neticesi meydana gelen kazada tedavileri için hastaneye giden 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında D100 Karayolu Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sisin etkili olduğu D100 Karayolu Ankara istikametine seyir halinde olan Yunus Emre Tozan idaresindeki 81 ABD 583 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Nihat Tufan Zaman yönetimindeki 41 ADC 196 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Tozan’ın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan ve tedavi olmak için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne giden Şükrü-Zuhal Atmaca çifti yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.