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Hastanenin elektrik panosundaki arızada 12 hasta diğer hastanelere nakledildi
POLATLI DEVLET HASTANESİ'NDE ELEKTRİK PANOSUNDA ÇIKAN ARIZA SONRASI 12 HASTA ANKARA'DAKİ HASTANELERE İPTAL EDİLDİ.
Asayiş 14.10.2020, 15:56
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Ankara’da Polatlı Devlet Hastanesi’nde elektrik panosunda yaşanan arıza üzerine yoğun bakımdaki 12 hasta diğer hastanelere nakledildi.
Polatlı Devlet Hastanesi’nde elektrik panosunda arıza yaşandı. Ankara Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından önlem alındı. Arıza nedeniyle tedbir olarak yoğun bakım ünitesindeki 12 hasta ambulanslarla Ankara’daki diğer hastanelere sevk edildi.
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