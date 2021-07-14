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Hastaneden dönerken kazada hayatını kaybetti

Samsun’da otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, hastaneden dönen kadın hayatını kaybetti.

Asayiş 14.07.2021, 14:25
Hastaneden dönerken kazada hayatını kaybetti
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Samsun’da otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, hastaneden dönen kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Yakakent ilçesi Kayalıköyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun K. idaresindeki 34 YA 7802 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Fatma K.(39) olay yerinde hayatını kaybetti. Kalp hastası olan Fatma K.’nın Bafra Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından evine dönerken kazada hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada ölen kadının 5 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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