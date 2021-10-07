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Hastaneden dönen anne kız kazada yaralandı

Samsun’da hastaneden evlerine dönen anne kız geçirdikleri kazada yaralanarak hastanelik oldu.

Asayiş 07.10.2021, 19:45
Hastaneden dönen anne kız kazada yaralandı

Samsun’da hastaneden evlerine dönen anne kız geçirdikleri kazada yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi İlkadım Bulvarı viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Çarşamba ilçesinde ikamet eden Çiğdem Ö. hasta olan annesi Hatime Ö.’yü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Yaşlı kadın tedavisinin ardından kızı ile birlikte evlerine dönmek için yola çıktı. Çiğdem Ö. idaresindeki 55 GP 243 otomobil aynı istikamete giden Haydar Ö. yönetimindeki 59 PG 178 plakalı kamyonet ile çarpıştıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Çiğdem Ö. ile annesi Hatime Ö. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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