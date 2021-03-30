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Hastanede yatan hastaya getirilen sigara dalı içine gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçti

Samsun’da bir hastanede yatan hastaya getirilen sigarının içinde uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Asayiş 30.03.2021, 12:40
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Hastanede yatan hastaya getirilen sigara dalı içine gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçti

Samsun’da bir hastanede yatan hastaya getirilen sigarının içinde uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi’ndeki Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.D.(39) adlı kadın hastanede tedavi gören yakınına sigara getirdi. Sigarayı hastaya ulaştırmak için teslim alan hastanede görevli özel güvenlik görevlileri yaptıkları kontrolde sigara paketinin içindeki dallarının içine gizlenmiş 16 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olay polise haber verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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