Hastanede yapılan tatbikat, gerçeğini aratmadı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de gerçekleştirilen tatbikatta, devlet hastanesinin yerleşkesinde senaryo gereği bir personel elektrik akımına kapıldı. Hastanenin elektrik sisteminin de arızalandığı tatbikatta, tedavi gören hastalar tahliye edildi.

Afetlere hazırlıklı olmak amacıyla Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlarda acil durum tatbikatları yapılıyor. Hem sağlık ekiplerinin hem de sağlık kuruluşlarındaki personelin yaşanacak olası afet durumda yapması gerekenlerin gözden geçirildiği tatbikatlar gerçeğini aratmıyor. Bu kapsamda Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu yerleşkesinde de tatbikat yapıldı. Senaryo gereği, elektrik tesisatını onaran teknik personel elektrik akımına kapıldı. Yaralıya ilk müdahale hastane personeli tarafından yapılırken, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri de personeli ambulansa aldı. Yine senaryo gereği hastanenin elektrik sistemi arızalanınca tedavi gören hastalar tahliye edildi.

Yapılan tatbikatlarla ilgili bilgi veren Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "Hastane Afet Planı tatbikatımızı gerçekleştirdik. Hastane içerisinde gerçekleşen elektrik çarpması ve panolarda çıkan sorunla ilgili arkadaşlarımız müdahale ettiler. Başarılı bir tatbikat oldu. Hastanelerde oluşabilecek olaylara karşı tedbirlerimizi almak adına bu tatbikatları gerçekleştiriyoruz" dedi.