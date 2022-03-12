Hastanede silahlı saldırıya 6 tutuklama

İzmir’de, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay, 8 Mart akşam saat 17.15 sıralarında Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Karşıyaka ilçesi Alaybey Mahallesi 1960 Sokakta kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tabanca ile vurulan İbrahim Toprak (35), tedavi edilmek üzere İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Servisi’ne kaldırıldı.

Alçının içine gizli tabanca

Daha önceden aralarında husumet bulduğu öğrenilen A.Ç. (27), silahı alçıya gizleyerek girdiği hastanede İbrahim Toprak’ı kasığından tabancayla vurdu. Yaralanan Toprak’a ilk müdahale serviste bulunan sağlık çalışanları tarafından yapılırken, hayati tehlikesi bulunmayan yaralı, güvenlik gerekçesiyle başka bir hastaneye sevk edildi. Öte yandan polis ekipleri, silahlı saldırganı kısa süre içerisinde suç aletiyle kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Olaya ilişkin 6 tutuklama

Soruşturmayı genişleten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili olarak İ.Y., H.D.I., S.C., B.E. ve H.İ.D.’yi de gözaltına aldı. A.Ç’nin ifadesinde, İbrahim Toprak ile 2005 yılına dayanan bir husumeti olduğunu, 2 yıl önce cezaevinden çıkan İbrahim Toprak’ı da bu yüzden yaraladığını söylediği belirtildi. A.Ç’nin, Toprak’ın bir gün önce vurulduğu olayı ise kendisinin gerçekleştirmediğini söylediği de öğrenildi. Gözaltına alınan diğer şüpheliler ise olayla ilgileri olmadığını savundu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Toprak’ın geçen pazartesi günü vurulması olayıyla ilgili olarak zanlıların HTS kayıtlarını inceleyeceği belirtildi.