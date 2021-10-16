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Hastanede mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Ağrı’da, 3 gündür hastanede mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Asayiş 16.10.2021, 11:00
Ağrı’da, 3 gündür hastanede mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Ağrı Eğitim ve Araştırma hastanesinin ikinci katında 3 gündür mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan hastane çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hastaneye gelen ekipler kediyi uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden kurtararak doğaya saldı.