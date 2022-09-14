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Hastanede hastalar arasında sıra kavgası kamerada
Bursa Şehir Hastanesi’nde hastaların “sıra” kavgası cep telefon kamerasına yansıdı.
Asayiş 14.09.2022, 14:12
Bursa Şehir Hastanesi’nde hastaların “sıra” kavgası cep telefon kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi’ndeki Şehir Hastanesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen hastalar arasında “sıra” meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken hastalar birbirlerine acımasızca vurdu. Kavga diğer hastaların ve tesadüfen olay yerinde bulunan bir polisin araya girmesiyle son bulurken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.
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