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Hastanede güvenlikçiler ile vatandaşların maske kavgası: 3 yaralı

Şanlıurfa Birecik Devlet Hastanesi'nde güvenlik ile vatandaşlar arasında maske nedeniyle çıkan tekme, tokat ve yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı.

Asayiş 05.08.2021, 19:08

Edinilen bilgiye göre, kavga, Birecik Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, maske takmayan bir hasta yakını ile hastane güvenlikçisi arasında ‘maske takmama' nedeniyle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya diğer hasta yakınları ile hastane güvenlik personellerinin katılmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Cep telefonu kameralarına yansıyan kavgada sopa ve yumruk darbeleri sonucu 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavga, sağlık çalışanları ile hastanede bulunan bazı hasta yakınları tarafından sonlandırıldı. Polis, hastanede güvenlik önlemi aldı.

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