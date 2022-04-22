Hastanede güvenlik görevlisini darp eden baba oğul adliyeye sevk edildi

oğul adliyeye sevk edildi.

Alanya’da evlerinde yaptıkları içkiden zehirlenerek getirildikleri Manavgat Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisini dövüp hastanelik eden, ardından da kendilerini emniyete götürmek isteyen polislere direnen, küfür, hakaret ve tehditler savuran Ö.R.M. ve oğlu M.Ö., adliyeye sevk edildi.

Öte yandan M.Ö., hastane çıkışında polislerin elinden kurtularak görüntü alan muhabire saldırdı.