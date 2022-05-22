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Hastanede dehşete düşüren anlar kamerada

Gaziantep’te özel bir hastanenin acil servisinde önce kendisiyle gelmek istemeyen kızına, ardından sağlıkçılara saldıran şahıs bıçakla dehşet saçtı. Hastanede yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken, öfkeli baba ambulans şoförünü iki kolundan bıçakla yaraladı.

Asayiş 22.05.2022, 13:16
Hastanede dehşete düşüren anlar kamerada

Gaziantep’te özel bir hastanenin acil servisinde önce kendisiyle gelmek istemeyen kızına, ardından sağlıkçılara saldıran şahıs bıçakla dehşet saçtı. Hastanede yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken, öfkeli baba ambulans şoförünü iki kolundan bıçakla yaraladı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesindeki özel bir hastanenin Acil Servis Polikliniği’nde 2 gün önce öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre rahatsızlanan çocuğunu hastaneye getiren kızını götürmek için Acil Servis’e gelen Orhan D. (50) hastanede dehşet saçtı. Onunla birlikte gitmek istemeyen kızını zorla götürmeye çalışan Orhan D., ilk önce kızına, ardından sağlık çalışanlarına saldırdı. Acil Servis önünde kızını kovalayan Orhan D.’ye sağlık çalışanları engel olmak istedi. Sağlık çalışanlarının engellemesi üzerine bıçak çeken saldırgan baba, hastanede korku dolu anlar yaşattı.

Hastanede dehşet saçtı, sağlıkçıyı yaraladı

Hastanenin içerisine koşan kızının peşinden giden Orhan D., hastane koridorlarında elinde bıçakla dolaşarak kızını aradı. Saldırganın öfkesinin bir türlü dinmemesi üzerine “beyaz kod” veren sağlıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Saldırgan baba kendisini sakinleştirmeye çalışan ambulans şoförü Bülent Arık’ı (45) iki kolundan bıçakla yaraladı. Yaralı sağlıkçı hastanede tedavi altına alınırken, Orhan D. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Dehşete düşüren anlar ise hastanenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Öfkeli babanın kendisiyle gelmek istemeyen kızını Acil Servis önünde kovaladığı anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Görüntülerde babanın sağlıkçılara bıçak çektiği anlar da yer alırken, saldırganın elinde bıçakla dolaşması ve bir odaya tekme atarak girmesi kameraya yansıdı. Hastane çalışanının 112’yi aradığını gören babanın telefon kablosunu kesmesi ve çalışanın korkudan masanın altına saklanması da görüntülere anbean yansıdı.

“Allah göstermesin arkadaşımız ölebilirdi de”

Hastanede yaşanan olayın aslında aile içi şiddetle ilgili olduğunu söyleyen Hastane Genel Müdürü ve Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Cengiz Bayram, olayın hastanede yaşanmasından dolayı sağlıkçıların hanımefendiyi korumak için mücadele ettiklerini belirtti. Babanın sağlıkçılara bıçak çekerek saldırmaya çalıştığını kaydeden Dr. Bayram, “Bir sağlıkçı arkadaşımızı iki kolundan bıçakla yaralamış. Allah göstermesin arkadaşımız ölebilirdi de. Toplum olarak kaybedecek bir şeyi olmayan insanlar oluşturduğumuz sürece şiddetin sonu gelmeyecek. Bu gibi olayları görmeye devam edeceğiz. Tabii ki bu olayın bir affı ve özrü olamaz. İnsanlar gerçekten gün geçtikçe daha sinirli ve saldırgan oluyor. Allah’a çok şükür ki bir hayati tehlike olmadı. Zaten hemen arkadaşımızın tedavisi yapıldı. İnşallah kısa zamanda iyileşecek. Ancak sağlıkta şiddeti bizi yönetenlerin kökten çözmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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