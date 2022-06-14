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Hastanede 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde hastane bahçesinde hastane görevlisi ve yanında bulunan arkadaşını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Asayiş 14.06.2022, 14:03
Hastanede 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde hastane bahçesinde hastane görevlisi ve yanında bulunan arkadaşını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Olay, Tarsus Devlet Hastanesi Ana Bina Morg önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hastaneye gelen Z.D. (36), hastanede morg görevlisi olan F.Y. (41) ile alacak verecek konusunda tartıştılar.

Tartışmanın büyümesi üzerine Z.D. adlı zanlı F.Y.’nin üzerine saldırarak yumruklamaya başladı. Kavga eden ikiliyi A.T. adlı (42) arkadaşı ayırmaya çalıştı. Z.D. üzerinde bulundurduğu tabancayla F.Y.’yi 3 yerinden ve A.T.’yi sol bacağından yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan Z.D. polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Z.D’yi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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