Hastane otoparkında dehşet

Bursa’da bir kişi, hastanenin otoparkında boşandığı eski eşinin sevgilisi tarafından iki ayağından tabancayla vurularak yaralandı. Polis ekipleri kısa sürede şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay merkez Nilüfer ilçesi Mihraplı caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin açık otoparkında meydana geldi. İddiaya göre F.A.(41), hastanede ameliyata girecek olan çocuğunu görmek için boşandığı eşinin yanına gitti.

Çocuğuyla görüşen baba bir süre sonra dışarıya çıktı. O esnada hastaneye gelen ve boşandığı eski karısının sevgilisi olduğu iddia edilen C.B.(47) ile karşılaştı. Daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen ikili, bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle C.B., yanındaki tabancayla F.A.’nın iki ayağına ateş ederek yaraladı. Yere yığan F.A., hastanenin acil servisindeki sağlık personelleri tarafından içeriye alındı. Şüpheli C.B. ise tabancayı olay yerine bırakıp 16 GC plakalı otomobiline binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerinde polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro ekipleri şüpheli C.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobiliyle geçiş güzergahlarını tespit ettikleri C.B.’yi kısa sürede gözaltına aldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.