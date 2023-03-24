Hastane önündeki kavgayı güvenlik görevlileri güçlükle ayırdı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde hastane önünde bir kadın ve erkek arasında çıkan kavga güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası önünde bir kadın ve erkek arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine bölgeye gelen hastanenin güvenlik görevlileri, olaya müdahale etti. Güçlükle son bulan kavgada şahıs yere yatırılarak sakinleştirilmeye çalışılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde arbedeye karışan şahsın güvenlik görevlileri tarafından sakinleştirilmeye çalışılması, şahsın yere yatırılması ve yerdeyken küfürler savurması yer alıyor.