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Hastane kavşağında kaza: 1’i bebek 3 yaralı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybeden araç duvara çarptı. Kazada 1’i bebek 3 kişi yaralandı.

Asayiş 03.08.2022, 10:25
Hastane kavşağında kaza: 1’i bebek 3 yaralı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybeden araç duvara çarptı. Kazada 1’i bebek 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak - Ereğli yolu Üniversite hastane kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Ereğli istikametinden Zonguldak istikametine giden Serkan O., idaresindeki otomobil üniversite hastanesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Kazada 1’i bebek 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen vatandaşlar tarafından yaralılar üniversite hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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