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Hastane kavgasında güvenlik görevlisi ve 1 kişi bıçakla yaralandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde devlet hastanesinde çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi ve bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Asayiş 07.07.2022, 11:57
Hastane kavgasında güvenlik görevlisi ve 1 kişi bıçakla yaralandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde devlet hastanesinde çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi ve bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Akyazı Devlet Hastanesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, hastane içinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten tartışma çıktı. Tartışma yerini kavgaya bırakırken hastane güvenliği olaya müdahale etmek istedi. Müdahale sırasında ise güvenlik görevlisi Hasan G. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken yaralılara acil serviste müdahaleleri yapıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

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