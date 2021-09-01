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Hastane inşaatında yangın ihbarı yapıldı, gerçek olay yerine gelince anlaşıldı

Zonguldak’ta Atatürk Devlet Hastanesi inşaatının çatısında yapılan çalışma sırasında çıkan kıvılcımlar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Asayiş 01.09.2021, 01:52
Hastane inşaatında yangın ihbarı yapıldı, gerçek olay yerine gelince anlaşıldı

Zonguldak’ta Atatürk Devlet Hastanesi inşaatının çatısında yapılan çalışma sırasında çıkan kıvılcımlar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Atatürk Devlet Hastanesi ek bina inşaatında meydana geldi. İddiaya göre çatıda çalışma yapan inşaat işçilerinin çıkardığı kıvılcımlar nedeniyle çevredeki vatandaşlar yangın zannederek hemen durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yapılan araştırma sonucunda çatındaki kıvılcımların kaynak nedeniyle çıktığı anlaşıldı. İhbarın asılsız olmasının ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.

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