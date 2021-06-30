Hastane ek bina inşaatında çıkan yangın korkuttu

Antalya’nın Kumluca ilçesi Devlet Hastanesi ek bina inşaatının sekizinci katında çıkan yangında ahşap kalıplar yandı. Yangının binanın sekizinci katında ve inşaat alanında çıkmasından dolayı itfaiye ekipleri müdahale etmekte zorlandı. Yangın bir saatlik çalışmanın ardından alevler söndürülebildi.

Yangın, Kumluca Devlet Hastanesi ek bina inşaatında saat 13.00’te meydana geldi. Binadan dumanlar yükseldiğini fark eden personel hemen 112 Acil çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kumluca Birimi ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme arozözleri sevk edildi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın esnasında Kumluca Devlet Hastanesinde bir süre hizmet verilemedi. Hastanenin acil servisi tedbir amacıyla boşaltıldı. Polikliniklerde muayeneye ara verildi.

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme arozözlerinin de destek verdiği çalışmalarla yangın yaklaşık 1 saatte söndürülebildi. Olayla ilgili geniş soruşturma başlatıldı.