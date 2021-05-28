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Hastane dönüşünde yanan ambulans küle döndü

Burdur’da hasta bırakan ambulans hastane dönüşünde bir anda yanmaya başladı. Alevlerin bir anda büyüdüğü yangında ambulans küle döndü.

Asayiş 28.05.2021, 18:33
Hastane dönüşünde yanan ambulans küle döndü

Burdur’da hasta bırakan ambulans hastane dönüşünde bir anda yanmaya başladı. Alevlerin bir anda büyüdüğü yangında ambulans küle döndü.

Burdur’un Altınyayla ilçesi Dirmilcik geçidinde Sağlık Bakanlığına ait 15 AB 423 plakalı ambulans hasta bıraktıktan sonra Dirmil - Altınyayla’ya ilçesine dönerken bir anda yanmaya başladı. Motor kısmından alevlerin yükseldiğini fark eden ambulans sürücüsü itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen ambulans kül oldu.

Ambulansın yandığı bilgisi üzerine bölgeye intikal eden, Altınyayla Kaymakamlığına vekaleten bakan Tefenni Kaymakamı Mustafa Caner Culukar, İlçe Jandarma Komutanı Ali Doğankaya ve ilçe sağlık yetkilileri yanan ambulansın bulunduğu bölgede incelemede bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından olay yerine gelen çekici tarafından yanan ambulans olay yerinden kaldırılırken, ekiplerce temizlenen yol da trafiğe açıldı. Yaşanan olayda yaralanan olmaması ve ambulansta hasta bulunmaması teselli oldu.
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