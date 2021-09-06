Hastane dönüşü kaza: 3 yaralı

Samsun’da hastaneden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin kavşakta başka bir otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Sarıışık mevkiindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir camide imam olarak görev yapan Kazım Çulha, hasta olduğu için Samsun’da özel bir hastaneye tedaviye gitti. Hastane dönüşü evine geri dönmek üzere yola çıkan Kazım Çulha idaresindeki 55 HR 175 plakalı otomobil, kavşakta Bayram Kılıç yönetimindeki 55 DY 166 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hastaneden dönen sürücünün eşi Keziban Çulha (55) ile 20 yaşındaki ikiz kızları Sevce Çulha ve Şeyma Çulha yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.