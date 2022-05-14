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Hastane çalışanları yedikleri yemekten zehirlendi

Kocaeli’deki Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan personeller, yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı. 200 kişinin zehirlendiğine yönelik iddiaları yalanlayan hastane yönetimi, yaklaşık 80-90 başvuru olduğunu ve birçoğunun ayakta tedaviyle taburcu edildiğini açıkladı.

Asayiş 14.05.2022, 21:07
Hastane çalışanları yedikleri yemekten zehirlendi

Kocaeli’deki Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan personeller, yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı. 200 kişinin zehirlendiğine yönelik iddiaları yalanlayan hastane yönetimi, yaklaşık 80-90 başvuru olduğunu ve birçoğunun ayakta tedaviyle taburcu edildiğini açıkladı.

Olay, 12 Mayıs Perşembe günü Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastane personeli yediği yemekten rahatsız olarak zehirlenme şüphesiyle acil servise başvurdu. Bu başvuruların üzerine hastane yönetimi hemen harekete geçerek konuyla ilgili inceleme başlattı. Bu sırada bazı yayın organları tarafından ‘Hastanede 200 kişi zehirlendi’ şeklinde servis edilen haberleri yalanlayan hastane yönetimi, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Gerekli araştırma ve incelemeler derhal başlatıldı”

Hastaneden yapılan açıklamada, “Hastanemizde 12 Mayıs 2022 tarihinde öğle yemeği olarak et döner ve pirinç pilavı çıkmıştır. Bu yemek hem çalışanlara hem de hasta ve refakatçilerine verilmiştir. 13 Mayıs 2022 tarihinde çalışanlarımızdan birkaç tanesinin gıda zehirlenmesine benzer şikayetlerle hastanemiz acil servisine başvurduğu bilgisi tarafımıza ulaşır ulaşmaz tüm birimlerimizle seferber olarak, gerek hastanemiz acil servisinde gerekse hastanemiz mutfağında gerekli araştırma ve incelemeler derhal başlatılmış olup, bu durumun henüz hastanemiz yemeğinden olup olmadığı bile belli değilken, tarafımızca Gıda ve Tarım Bakanlığı aranmış ve İlçe Tarım Müdürlüğünden bahsedilen gündeki yemekten numune alınması talep edilmiştir. İlçe tarım müdürlüğü tarafından derhal kurumumuza gelerek gerekli numuneler alınmış ve laboratuvara gönderilmiştir” ifadelerine yer verildi.

“Birçoğu ayakta tedavi ile ikametlerine gönderilmiştir”

Aynı yemekten hastane personeli haricinde diğer bazı kurum çalışanları, hastalar ve hasta refakatçilerinin de yediğini aktaran hastane yönetimi, “Ancak şu anda kadar çalışanlarımız haricinde bu durumla alakalı herhangi bir sağlık kuruluşuna başvuru yapıldığına dair bir bilgi tarafımıza ulaşmamıştır. Haberlerde konu olan 200 çalışan sayısı doğruyu yansıtmamaktadır. Başvuru sayısı yaklaşık olarak 80-90 kişi olup bunların birçoğu ayakta tedavi ile ikametlerine gönderilmiştir. Normal zamanlarda da hastanemiz yemeklerinden şikayetçi olan bir personelimiz veya hastamız olduğunda da derhal gerekli işlemlerin yapıldığını ve hiçbir şikayetin göz ardı edilmediğini, hastanemizde kalitenin artırılması hususunda sürekli olarak çalışmalarımızın devam ettiğini belirtir, hastanemiz hakkında çıkan asılsız, mesnetsiz ve kaynağı belli olmayan haberleri yapan basın organları hakkında gerekli yasal haklarımızın saklı tutulduğunu bildirmek isteriz. Hastanemiz yaklaşık 500 bin nüfusa hizmet veren ve başarılı çalışmaları ile halkımızın taktirini kazanmış olan bir kurumdur. Henüz çok üzücü fakat sebebi belli olmayan vakalar için hemen suçlu ilan edilip, kurumumuzun saygınlığını bitirmeye çalışan basın organlarını kınıyor durumu halkımızın taktirlerine sunuyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

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