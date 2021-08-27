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Hastane bahçesindeki motosikleti çalan hırsız kameralara yakalandı

Batman’da hastane bahçesine park edilen motosikleti çalan hırsız, hastanenin güvenlik kamerasına yakalandı.

Asayiş 27.08.2021, 17:30
Hastane bahçesindeki motosikleti çalan hırsız kameralara yakalandı

Batman’da hastane bahçesine park edilen motosikleti çalan hırsız, hastanenin güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde yaşandı. Kimliği tespit edilemeyen motosiklet sahibi, motosikletini hastane bahçesine park ederek hastaneye girdi. Bu sırada bir hırsız park halindeki motosikleti alarak kaçtı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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