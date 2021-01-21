Hastalanan sürücü minibüsle akaryakıt istasyonunun bahçesine uçtu: 2 yaralı

Samsun’da direksiyon başında rahatsızlanan 19 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün minibüsle akaryakıt istasyonunun bahçesine uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen Muharrem K.(19), 55 AFF 58 plakalı minibüsle seyir halindeyken direksiyon başında rahatsızlandı. "Bana bir şey oldu" diyen genç, daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan istinat duvarını aşan minibüs akaryakıt istasyonunun bahçesine uçarak devrildi.

Akaryakıt istasyonunun bahçesinde kolilerde bulunan lavaboları da parçalayan minibüste bulunan sürücüsü Muharrem K. ile Melik Karmil (22) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç sürücüsünün anksiyete rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.