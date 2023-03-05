Hasta yakınından sağlıkçılara bıçaklı saldırı: Bebek ve güvenlikçi yaralandı

Batman İluh Devlet Hastanesi acilinde elinde bıçakla sağlıkçılara saldıran hasta yakını, bir güvenlikçiyi ve bebeği yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay Batman İluh Devlet Hastanesinde meydana geldi. Hasta yakını C.N., elinde kesici aletle hedef gözetmeksizin sağa sola saldırdı. Bıçaklı saldırgan güvenlikçi Z.K ve bir bebeği yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yaralı bebek ve güvenlikçi tedavi altına alınırken saldırgan C.N., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.