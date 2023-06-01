Hasta yakını tarafından darp edilen temizlik görevlisi şikayetçi oldu

Karabük’te bir hastanede hasta yakını tarafından darp edilen temizlik görevlisi kadın şikayetçi oldu.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde temizlik görevlisi Tuğba Karakaş, iddiaya göre hasta yakını Binnaz D. tarafından saçından tutulup yere düşürülerek sürüklendi. Karakaş, başka bir ilde hemşire olduğu öğrenilen Binnaz D.’den şikayetçi oldu.

Öz Sağlık-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Damla Yılmaz Ekemen, olaya ilişkin hastane önünde basın açıklaması yaptı. Ekemen, nöroloji servisinde görev yapan Tuğba Karakaş’ın hasta sevki sırasında asansör önünde bir hasta yakını tarafından darbedildiğini, saldırıya uğradığını ve sözlü olarak taciz edildiğini ifade etti. Olayın kendilerini derinden üzdüğünü dile getiren Ekemen, "Yaşanan sağlıkta şiddet olayının faili başka sağlık çalışanı. Hep birlikte kenetlendik ve bu olayı kınıyoruz" dedi.

Ekemen, büyük fedakarlıklarla şifa dağıtmaya çalışan hemşirelere sonsuz saygı duyduklarını anlatarak, "Hemşire sıfatı ile şifa dağıtan bu arkadaşın hasta yakını sıfatı ile bu hale gelmiş olmasının, bir başka sağlık çalışanına saldırmasının artık akılla, irfanla yapılacak bir açıklamasının olmadığını düşünüyoruz" diye konuştu.

Sendika olarak hadisenin ilk anından itibaren üyeleri Karakaş’ın yanında olduklarını söyleyen Ekemen, "Saldırganın işlediği suçun cezasını alması için Öz Sağlık-İş olarak olayın arkasını bırakmayacağız. Darbedilen arkadaşımıza acil şifalar diliyor, bir daha bu olayların yaşanmaması için uygulanabilir, gerçekçi ve suça özendirici olmayan tedbirlerin bir an önce alınması konusunda yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz" ifadesini kullandı.

Karakaş da gazetecilere yaptığı açıklamada, hasta yakınının ilk geldiğinden itibaren sıkıntı çıkardığını öne sürerek, "Hastasını yoğun bakıma indireceğimiz için hırçınlıklar yaptı. Asansörden çıktıktan sonra ameliyathanenin önünde arkamdan saçımdan tutarak yere yatırdı. Sonrasını hatırlamıyorum zaten. Şikayetçi oldum" şeklinde konuştu.