Hasta taşıyan midibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü
NİĞDE’DE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE TEDAVİ GÖREN HASTALARI TAŞIYAN MİDİBÜSLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BİR KİŞİ YARALANDI.
Niğde’de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi gören hastaları taşıyan midibüsle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Niğde-Kayseri karayolu Aktaş beldesi mevkiinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi gören hastaları taşıyan Ahmet Doğan (49) yönetimindeki 51 DT 018 plakalı midibüsle Hanifi Bozdemir’in (45) kullandığı 51 BK 021 plakalı otomobil çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Hanifi Bozdemir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobilde bulunan ve yaralanan Hüseyin Bozdemir (68), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Midibüsteki yolculardan yaralanan olmadığı öğrenildi.
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